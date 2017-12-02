Сквозь КПВВ на линии разграничения прорвались 33 тысячи человек

02.12.2017 08:43

Предствители Госпогранслужбы Украины сообщили статистику пересечения линии разграничения в зоне АТО на Донбассе за первый день зимы.



Отмечается, что 1 декабря в КПВВ было оформлено более 33 000 человек и 4,5 тысячи транспортных средств:



"Майорск" - 7420 человек и 920 транспортных средств;



"Марьинка" - 8605 человек и 1650 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5580 человек и 1080 транспортных средств;



"Гнутово" - 3550 человек и 860 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7918 человек.