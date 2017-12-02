Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Славянские копы поймали больше 50 боевиков

02.12.2017 20:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Славянские копы поймали больше 50 боевиков

С начала года полицейский Славянского отдела полиции разоблачили 52 человека, которые некогда служили в незаконных вооруженных формированиях. Задержанные - жители Славянска, Лимана, Макеевки, Донецка в возрасте от 20 до 69 лет. Среди них - одна женщина.

Как отмечает сайт полиции Донетчины, задержанные долгое время скрывались за границей или в других областях, меняли внешность и "отрекались" от родни, однако все эти методы конспирации были напрасными. Полицейские собрали достаточную доказательную базу их причастности к НВФ.

Так, бывший боевик из Донецка был задержан когда приехал в Славянск получать украинское образование. Дончанин 1997 года рождения успел послужить в ряде подразделений боевиков, таких, как "Восток", "Сомали" и "Б2". В конце концов, пришел к выводу, что служить террористам не выгодно, и пришло время получить образование и устраиваться на работу. Ранее он учился в техникуме Донецка, но решил получить законное образование, выехал на подконтрольную территорию, и впоследствии был задержан правоохранителями.

Еще одного экс-боевика полицейские задержали после трех лет укрытия за рубежом. Во время оккупации Славянска он активно помогал захватчикам "закрепиться": рыл окопы, крыл блиндажи. Кроме этого, имея в распоряжении коммунальную технику: тракторы и экскаваторы, рыл могилы для "однополчан".

Также среди задержанных - 45-летний житель Николаевки Славянского района, который в 2014 году находясь в составе НВФ "ДНР", был личным водителем ряда главарей "третьего звена" и перевозил оружие на фортификационные сооружения боевиков.

46-летний житель Славянска во время оккупации города ремонтировал на собственной СТО транспорт боевиков. Уверяет, что помогал оккупантам бесплатно А когда "автопарк" захватчиков пополнился (большинство автотранспорта было похищено у местного населения), он стал оказывать услуги по техническому обслуживанию.

Данные о разыскиваемых работников всех звеньев террористической организации от рядового сотрудника до "министра" собраны на сайте "Стоптероризм" (stop-terror.com.ua). Это удобный ресурс, который позволяет каждому пользователю добавлять информацию о лицах, причастных к оккупации.



Теги: Донбасс, Славянск, полиция, боевики, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх