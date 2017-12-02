Стало известно, где и когда можно получит деньги жителям опасной зоны Донбасса

02.12.2017 15:38

Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на следующей неделе.



Как сообщает Донбасс SOS, получить свои деньги жителям этой поасной зоны можно:



Донецкая область:

п. Зайцево, КПВВ "Майорск" - 4, 6 и 8 декабря;

п. Зайцево, Бахмутский район (Жованка, ул. Мануильского, 46) - 5 декабря;

пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) -7 декабря;



Луганская область:

г. Золотое. Попаснянский район - 4 и 8 декабря;

пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район - 5 декабря;

пгт. Светличное, Попаснянский районо - 6 декабря;

пгт. Нижнее, Попаснянский район -7 декабря.



Режим работы отделения банка во всех пунктах - с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.



"В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др", - отмечает Донбасс SOS.