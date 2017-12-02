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Стало известно, где и когда можно получит деньги жителям опасной зоны Донбасса
Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на следующей неделе.
Как сообщает Донбасс SOS, получить свои деньги жителям этой поасной зоны можно:
Донецкая область:
п. Зайцево, КПВВ "Майорск" - 4, 6 и 8 декабря;
п. Зайцево, Бахмутский район (Жованка, ул. Мануильского, 46) - 5 декабря;
пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) -7 декабря;
Луганская область:
г. Золотое. Попаснянский район - 4 и 8 декабря;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район - 5 декабря;
пгт. Светличное, Попаснянский районо - 6 декабря;
пгт. Нижнее, Попаснянский район -7 декабря.
Режим работы отделения банка во всех пунктах - с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
"В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др", - отмечает Донбасс SOS.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график, линия разграничения, Донбасс SOS
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- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
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