У Луганского "упало" полсотни мин

02.12.2017 14:35

На Луганском направлении в первый день зимы противник провел 17 обстрелов в сторону позиций ВСУ. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"Зафиксированы многочасовые прицельные обстрелы оккупантов по защитникам Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм (в целом "упало" 47 мин), из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пехотного оружия, - отметил спикер. - Также боевики незаконных вооруженных формирований выпустили 12 мин запрещенных калибров по позициям украинских военных в районе Новотошковского, 15 мин - вблизи Новолуганского, и 8 - у Троицкого".



Кроме этого, по словам Мотузяника, из минометов калибра 82 мм противник обстрелял защитников Украины в районе Новоалександровки. Обстрелы опорных пунктов ВСУ из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия также неоднократно фиксировались вблизи Зайцево, Лозового, Желтого и Крымского.



"В большинстве случаев защитники Украины не отвечали на вражеские провокации, но периодически были вынуждены прицельным огнем успокаивать амбиции оккупантов - из оружия, не запрещенного минскими соглашениями", - сообщил спикер.



Напомним, что силы АТО вчера понесли потери в результате подрыва у Верхнеторецкого и смертельного ранения у Троицкого.

Уже опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.