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У Луганского "упало" полсотни мин
На Луганском направлении в первый день зимы противник провел 17 обстрелов в сторону позиций ВСУ. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Зафиксированы многочасовые прицельные обстрелы оккупантов по защитникам Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм (в целом "упало" 47 мин), из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пехотного оружия, - отметил спикер. - Также боевики незаконных вооруженных формирований выпустили 12 мин запрещенных калибров по позициям украинских военных в районе Новотошковского, 15 мин - вблизи Новолуганского, и 8 - у Троицкого".
Кроме этого, по словам Мотузяника, из минометов калибра 82 мм противник обстрелял защитников Украины в районе Новоалександровки. Обстрелы опорных пунктов ВСУ из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия также неоднократно фиксировались вблизи Зайцево, Лозового, Желтого и Крымского.
"В большинстве случаев защитники Украины не отвечали на вражеские провокации, но периодически были вынуждены прицельным огнем успокаивать амбиции оккупантов - из оружия, не запрещенного минскими соглашениями", - сообщил спикер.
Напомним, что силы АТО вчера понесли потери в результате подрыва у Верхнеторецкого и смертельного ранения у Троицкого.
Уже опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Луганское направление, оккупанты
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