- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого19:53
В месте развода сил и средств на Донетчине открыли стрельбу
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), у н.п. Петровское на Донетчине был открыт огонь.
В отчете отмечается, что СММ продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также пытаться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка), как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.
Так, 30 ноября, находясь в подконтрольном "ДНР" Петровском, члены патруля СММ слышали очередь и 53 выстрела из стрелкового оружия в 2–3 км к юго‑юго‑западу (по оценке, в пределах участка разведения), а также 5 очередей из стрелкового оружия в 1,5 км к юго‑юго‑востоку (по оценке, за пределами участка разведения).
В тот же день, осуществляя мониторинг на участках разведения в районах подконтрольных правительству населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, наблюдатели отметили там спокойную обстановку.
Теги: Донбасс, стрельба, ДНР, СММ ОБСЕ
- В Донецке детей учат стрелять
- В Макеевке со стрельбой задержан ярый "патриот" "ДНР"
- Стрельба и неразборчивый крик: СММ ОБСЕ чуть не попала под «замес» на Донбассе
- В армии "ДНР" вопросы решаются с помощью оружия - командир устроил перестрелку с подчиненными
- В Донецке всё "спокойно": стреляют, грядет шторм
- Боевики "ДНР" поругались и устроили стрельбу, прикрываясь мирными гражданами
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Горловку заполонили "странные военные"
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения
- Сквозь КПВВ на линии разграничения прорвались 33 тысячи человек