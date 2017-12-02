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В ОРДО признали, что у них похищают людей
Так называемые "правоохранители" ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) заявили, что якобы задержали членов преступной группировки, подозреваемых в похищениях людей.
По данным СМИ, подконтрольных пророссийской группировки "ДНР", фигуранты действовали скрытно и использовали методы конспирации, в их арсенале было огнестрельное оружие.
С марта 2016 года подельники якобы совершили три похищения. Первой жертвой стал предприниматель из Тореза, которого злоумышленники похитили и отпустили за вознаграждение в размере 75 000 долларов.
Потом похитили жену донецкого бизнесмена. В качестве выкупа преступники получили от мужа потерпевшей 200 000 долларов.
Третьей вновь стала дончанка. За эту возвращение 30-летней женщины с ее родных требовали 350 000 долларов за освобождение заложницы. В случае отказа похитители угрожали убить и расчленить поихищенную.
"В ходе проведенной сотрудниками правоохранительных структур республики силовой спецоперации потерпевшая была освобождена, а фигуранты задержаны", - отмечают информагентства ОРДО, отмечая, что преступникам "светит" наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн. рублей.
Между тем, не исключено, что подобным образом силовики оккупантов просто пытаются скрыть свою причастность к подобного рода преступлениями. А уж выбивать признания в подвалах "ДНР" умеют. Любые…
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что к похищениям мирных граждан на Донетчине причастны российские военнослужащие.
Теги: Донецк, Донбасс, похищение, ДНР, ОРДО
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