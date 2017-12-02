В ОРДО признали, что у них похищают людей

02.12.2017 13:31

Так называемые "правоохранители" ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) заявили, что якобы задержали членов преступной группировки, подозреваемых в похищениях людей.





По данным СМИ, подконтрольных пророссийской группировки "ДНР", фигуранты действовали скрытно и использовали методы конспирации, в их арсенале было огнестрельное оружие.



С марта 2016 года подельники якобы совершили три похищения. Первой жертвой стал предприниматель из Тореза, которого злоумышленники похитили и отпустили за вознаграждение в размере 75 000 долларов.



Потом похитили жену донецкого бизнесмена. В качестве выкупа преступники получили от мужа потерпевшей 200 000 долларов.



Третьей вновь стала дончанка. За эту возвращение 30-летней женщины с ее родных требовали 350 000 долларов за освобождение заложницы. В случае отказа похитители угрожали убить и расчленить поихищенную.



"В ходе проведенной сотрудниками правоохранительных структур республики силовой спецоперации потерпевшая была освобождена, а фигуранты задержаны", - отмечают информагентства ОРДО, отмечая, что преступникам "светит" наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой штрафа в размере до 1 млн. рублей.



Между тем, не исключено, что подобным образом силовики оккупантов просто пытаются скрыть свою причастность к подобного рода преступлениями. А уж выбивать признания в подвалах "ДНР" умеют. Любые…



Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что к похищениям мирных граждан на Донетчине причастны российские военнослужащие.