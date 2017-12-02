Последние новости раздела
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого19:53
В ОРДО признали крах углепрома
02.12.2017 17:16
Т.н. "министерство угля и энергетики ДНР" подготовило отчет по результатам своей работы за 2017 год. Даже эти весьма "прилизанные" данные – печальные.
Как сообщает группа Информационное Сопротивление, среди проблемных вопросов угледобывающей сферы отмечаются отсутствие внешнеэкономических контактов и реализации угольной продукции, неукомплектованность квалифицированными работниками угледобывающих предприятий, а также высокая степень (более 80%) износа основных фондов на фоне недостатка собственных оборотных средств для модернизации.
Теги: Донбасс, уголь, ДНР, шахты, ОРДО
Читайте также:
- ДНРовцы жалуются, что Украина "порожняк не гонит"
- Уголь из оккупации и дотации: откровения главы Минэнергетики и углепрома Украины
- "Русский мир" продолжает добивать угольную отрасль Донбасса
- Жебривский: Мы не может поступать с территориями Донбасса, как с Крымом
- Шахтный кошмар: что на самом деле происходит в "ДНР"
- Боевики разблокировали поставки антрацита в Украину
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Горловку заполонили "странные военные"
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения
- Сквозь КПВВ на линии разграничения прорвались 33 тысячи человек