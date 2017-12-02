В ОРДО врут про Гладосово и Травневое

02.12.2017 14:08

Командование "1-го АК ДНР" путем проведения дезинформационных мероприятий среди боевиков и гражданского населения активно пытается нивелировать успех ВСУ в районе Гладосово и Травневого. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".



"В частности, в проводимой информационной кампании активно продвигается тезис по "занятию ВСУ невыгодных позиций", которые якобы "простреливаются насквозь". В рамках данной кампании подобная информация интенсивно разгоняется в соцсетях и подконтрольных СМИ", - отмечает ИС.

Напомним, что силы АТО вывели в конце ноября Гладосово и Травневое из т.н. "серой зоны".