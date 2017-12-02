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В ОРДО врут про Гладосово и Травневое
02.12.2017 14:08
Командование "1-го АК ДНР" путем проведения дезинформационных мероприятий среди боевиков и гражданского населения активно пытается нивелировать успех ВСУ в районе Гладосово и Травневого. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".
"В частности, в проводимой информационной кампании активно продвигается тезис по "занятию ВСУ невыгодных позиций", которые якобы "простреливаются насквозь". В рамках данной кампании подобная информация интенсивно разгоняется в соцсетях и подконтрольных СМИ", - отмечает ИС.
Напомним, что силы АТО вывели в конце ноября Гладосово и Травневое из т.н. "серой зоны".
Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, оккупанты, ОРДО
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