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Архив - Донецкая область

В ОРДО врут про Гладосово и Травневое

02.12.2017 14:08
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В ОРДО врут про Гладосово и Травневое

Командование "1-го АК ДНР" путем проведения дезинформационных мероприятий среди боевиков и гражданского населения активно пытается нивелировать успех ВСУ в районе Гладосово и Травневого. Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".

"В частности, в проводимой информационной кампании активно продвигается тезис по "занятию ВСУ невыгодных позиций", которые якобы "простреливаются насквозь". В рамках данной кампании подобная информация интенсивно разгоняется в соцсетях и подконтрольных СМИ", - отмечает ИС.

Напомним, что силы АТО вывели в конце ноября Гладосово и Травневое из т.н. "серой зоны".



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, оккупанты, ОРДО
 
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