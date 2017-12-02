В ОРЛО пропали танки, в ОРДО появились траншеи

02.12.2017 16:02

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили о новых нарушениях со стороны оккупантов Донбасса.



Согласно последнему отчету СММ ОБСе (опубликован вечером 1 декабря), в неподконтрольном районе Луганской области наблюдатели еще раз посетили постоянное место хранения вооружений, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 4 танка (Т‑72).



Кроме того, в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 9 боевых машин пехоты (БМП-1) и 1 бронетранспортер (МТ‑ЛБ), стоявшие у жилых домов в с. Новая Марьевка (64 км к югу от Донецка), а также траншеи (длинной примерно 25 м) в районе с. Заиченко (26 км к северо‑востоку от Мариуполя). По их оценке, траншеи появились там не более пяти дней тому назад.



По данным воздушного наблюдения за 28 ноября, вблизи железнодорожной станции в Дебальцево была обнаружена, предположительно, бронированная машина военного типа.