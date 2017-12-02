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В Славянске нашли вредную травку на 15 тысяч
Правоохранители получили информацию о том, что 59-летний житель Славянска хранит и принимает марихуану. После получения разрешения суда работниками уголовного розыска в квартире подозреваемого был проведен обыск.
Полицейские обнаружили пакет с каннабисом и устройства для его употребления, а еще - патроны. По предварительным оценкам, стоимость изъятого на "черном рынке" (а вредной травки нашли около 2 кг) составляет более 15000 гривен.
По словам нарушителя, он с 14 лет употребляет марихуану, которую он выращивает в лесополосе возле дома. Всё изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины, сообщает сайт полиции Донетчины.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, каннабис
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