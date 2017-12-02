Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО сегодня трижды обстреляли мирные населенные пункты

02.12.2017 18:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО сегодня трижды обстреляли мирные населенные пункты

Сегодня, 2 декабря, с полуночи, российско-террористические войска уже 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО захватчики возобновили обстрелы непосредственно по прифронтовым населенным пунктам. Так, под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия сегодня попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего была ранена 49-летняя женщина.

На Луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.

На Донецком направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник днем бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. Из гранатометов оккупанты стреляли в пригороде Авдеевки.

В районе Красногоровки защитники Украины попали под огонь снайпера.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх