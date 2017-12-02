В зоне АТО сегодня трижды обстреляли мирные населенные пункты

02.12.2017 18:18

Сегодня, 2 декабря, с полуночи, российско-террористические войска уже 10 раз нарушили режим прекращения огня.



Как сообщает пресс-центр штаба АТО захватчики возобновили обстрелы непосредственно по прифронтовым населенным пунктам. Так, под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия сегодня попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего была ранена 49-летняя женщина.



На Луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.



На Донецком направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник днем бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. Из гранатометов оккупанты стреляли в пригороде Авдеевки.



В районе Красногоровки защитники Украины попали под огонь снайпера.