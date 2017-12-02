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Верхнеторецкое обстреливают, ранена женщина
Сегодня, 2 декабря, около 10:00, поселок Верхнеторецкое Ясинуватского района, где недавно силы АТО улучшили свое положение, попал под обстрела со стороны боевиков.
Как сообщает сайт полиции Донетчины, жительница 1986 года рождения получила осколочное ранение ноги. В это время потерпевшая находилась на улице Октябрьской возле магазина Хуторок.
Раненую госпитализированы в больницу в город Торецк. На место происшествия направлены полицейские из Краматорска для документирования последствий обстрела.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".
Напомним, что о ситуации с населенным пунктом Верхнеторецкое, который то ли освободили от оккупантов, то ли нет, рассказал бывший разведчик, сражавшийся в зоне АТО, действующий волонтер Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Андрей Рымарук.
Теги: Донбасс, ранение, полиция, обстрел, Верхнеторецкое
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