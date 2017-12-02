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Архив - Донецкая область

ВПЛ обещают долгосрочные программы

02.12.2017 13:52
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ВПЛ обещают долгосрочные программы

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко признал, что проблема с предоставлением жилья переселенцам сейчас стоит очень остро.

"Позиция нашего правительства заключается в том, что мы все-таки будем, я думаю, постепенно переходить к долгосрочным программам, и в частности жилищная проблема переселенцев стоит перед нами очень остро. И мы будем на это реагировать", - отметил вице-премьер.

Также, он подчеркнул, что не считает строительство городков для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) решением данной проблемы, поскольку жилье в них в основном не предназначено для длительного проживания.



Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, Розенко
 
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