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ВПЛ обещают долгосрочные программы
02.12.2017 13:52
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко признал, что проблема с предоставлением жилья переселенцам сейчас стоит очень остро.
"Позиция нашего правительства заключается в том, что мы все-таки будем, я думаю, постепенно переходить к долгосрочным программам, и в частности жилищная проблема переселенцев стоит перед нами очень остро. И мы будем на это реагировать", - отметил вице-премьер.
Также, он подчеркнул, что не считает строительство городков для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) решением данной проблемы, поскольку жилье в них в основном не предназначено для длительного проживания.
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, Розенко
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