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Архив - Донецкая область

Захарченко вернулся к курятине

02.12.2017 13:39
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Захарченко вернулся к курятине

Главарь "ДНР" Александр Захарченко прибыл сегодня в Шахтерск на птицефабрику. Событие в какой-то мере знаковое, учитывая, что Захарченко некогда торговал окорочками.

Но на фабрику он прибыл не "тряхнуть стариной". Там сегодня представили новое оборудование, позволяющее, по данным пророссийских СМИ псевдореспублики, увеличить производство продукции в 2,5 раза.

По словам главаря "ДНР", производительность нового оборудования составляет порядка 6,5 тысяч голов птицы в час. "Это первый шаг к полному обеспечению нашего населения продукцией", - уверял Захарченко журналистов.

По его словам, новинка позволит производить порядка 1,5 тысячи тонн мяса в месяц, а впоследствии увеличить производство до шести тысяч тонн.

Технолог цеха убоя и переработки мяса птицы Илья Мусафиров уточнил, что благодаря оборудованию птицефабрика увеличит свое производство в 2,5 раза.



Теги: Донбасс, птицефабрика, ДНР, Захарченко, ОРДО, куры
 
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