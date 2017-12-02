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Жебривский пояснил ситуацию с Гладосово и Травневым
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
"Я на этой неделе был в освобожденных Травневом и Гладосово. Если в Травневом большинство оформили украинские пенсии, то достаточно много людей в Гладосово не оформили… Они получали только так называемые российские выплаты, - рассказал глава ОГА в в эфире "112 Украина", усточнив, что поселок юридически входит в состав горсовета Горловки, которая оккупирована боевиками "ДНР". - Сейчас мы подготовили законопроект, я думаю что на следующей неделе проголосуют, чтобы Гладосово вошло в состав Бахмутского района. Тогда люди, которые проживают в Гладосово получат не только текущую пенсию, но и всю задолженность, которую не получили за все это время. Однозначно в Пенсионном фонде по этому поводу зарезервирован ресурс".
Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне, недавно были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Теги: Донбасс, губернатор, ДНР, Жебривский, ОРДО
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- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
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- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
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