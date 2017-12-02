Зона АТО: боевики активничают во тьме

02.12.2017 07:36

По данным пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ на Донбассе, в том числе с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.



Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.



Так, 1 декабря, по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.



В результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения, отмечает штаб.