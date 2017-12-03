Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины

03.12.2017 21:29

С 6 по 21 декабря в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.



График, приема, который размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, выглядит следующим образом:



6 декабря – Дружковка, ул. Соборная, 16;

7 декабря – Лиман, ул. Независимости, 46;

13 декабря – Мангуш, пр-т Мира, 72;

14 декабря – Никольское, ул. Свободы, 87;

20 декабря – Доброполье, пр-т победы, 2;

21 декабря – Александровка, ул. Советской Конституции, 27.



Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.



Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД. Среди оказываемых ими услуг:



- регистрация и перерегистрация транспортных средств;

- замена водительского удостоверения;

- выдача международного водительского удостоверения;

- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.



Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.