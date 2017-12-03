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Архив - Донецкая область

Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины

03.12.2017 21:29
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Центры "на колесах" от МВД посетят в декабре шесть населенных пунктов Донетчины

С 6 по 21 декабря в Донецкой области состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

График, приема, который размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, выглядит следующим образом:

6 декабря – Дружковка, ул. Соборная, 16;
7 декабря – Лиман, ул. Независимости, 46;
13 декабря – Мангуш, пр-т Мира, 72;
14 декабря – Никольское, ул. Свободы, 87;
20 декабря – Доброполье, пр-т победы, 2;
21 декабря – Александровка, ул. Советской Конституции, 27.

Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.

Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД. Среди оказываемых ими услуг:

- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- замена водительского удостоверения;
- выдача международного водительского удостоверения;
- прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.



Теги: Донбасс, МВД, график, мобильный сервисный центр
 
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