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Донецькі куркулі літять до Риги
Очільник Донеччини Павло Жебрівський повідомив, що з аеропорту Бориспіль рейсом на Ригу вилетіла група підприємців - переможців грантового проекту Донецької ОДА "Український донецький куркуль".
"П’ятеро куркулів з Донеччини, які отримали бюджетні гроші на розвиток тваринництва та птахівництва, пробудуть у Латвії тиждень, - пише губернатор на своїй сторінці у Фейсбуці. - Протягом цього часу відвідають тамтешні підприємства, ферми, сироварні, цехи з переробки м’яса та молока. Крім того, зустрінуться з провідними бджолярами, птахівниками, експертами з прогнозування розвитку ринку тощо. Ну і звичайно, наші куркулі матимуть можливість познайомитися з пам’ятками архітектури та історії Латвії".
Голова ОДА підкреслює: "Переконаний, що ця поїздка буде для них пізнавальною й корисною, ну і вже за тиждень, сподіваюся, вони поділяться своїми враженнями з представниками департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин ДонОДА, який, власне і організував для них цю подорож".
Теги: Донбасс, Рига, Латвия, Жебривский, куркуль
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