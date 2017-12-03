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Губернатор Донеччини: Ми не влаштовуємо облав, як в інших областях
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі Армія FM пояснив, як сталося так, що Донеччина другий рік поспіль лідирує по призову призовників, які йдуть на строкову службу.
"Я ставлю задачі військовому комісару, що призов і оформлення контракт - це вже наслідки твоєї роботи. Кожна бригада, кожний підрозділ має проводити уроки у школах. Дуже багато офіцерів залучається для цієї роботи. Така робота йде, - підкреслює Жебрівський. - Друге питання - це агітація. Наступне питання – це добре відношення до тих хлопців і дівчат, які відслужили. Якщо ми будемо добре відноситись до тих, хто відслужив, то в інших буде бажання служити. Ми для тих хлопців, які відслужили, робимо проект ВДВ (воїни до влади). Багато хлопців вже працює в обласній державній адміністрації".
За словами Жебрівського, сьогодні є достатньо багато проектів Донеччини, і багато людей вже отримали гранти і сформували свій невеличкий бізнес.
"Сьогодні сформована хороша громадська організація ветеранів АТО, де беруть верх не крикуни, а люди що дійсно роблять свою справу. Робота з молоддю, агітація та робота з тими, хто відслужив. Це в принципі результат того, що Донеччина лідирує по показникам призову на строкову та контрактну службу, - пояснив голова ОДА. - Ми не влаштовуємо облав як в інших областях".
Теги: Донбасс, Донецкая область, губернатор, армия, призыв, Жебривский
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