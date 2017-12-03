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Лавров рассказал о новой встрече в нормадском формате

03.12.2017 10:04
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Лавров рассказал о новой встрече в нормадском формате

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты на уровне помощников глав государств "нормандской четверки" (нормандский формат, в который входят представители РФ, Украины, Германии и Франции) в скором времени возобновятся.

В интервью белорусскому каналу "СТВ" Лавров напомнил, что комплекс мер, согласованный в Минске в феврале 2015 года, "был единогласно одобрен СБ ООН и до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис".

"Думаю, мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров контактной группы, и которые в скором времени возобновятся по линии помощников глав государств "нормандской четверки", - сообщил глава МИД РФ.

Напомним, что одним из последних контактов лидеров "нормандской четверки" был телефонный разговор 22 августа 2017 года, в ходе которого обсуждался режим прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года ("школьное перемирие"). Некоторое время этот режим работал, но в последнее время ситуация в зоне АТО значительно осложнилась.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что США уже вовлечены в "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины.



Теги: Украина, Донбасс, мир, Лавров, нормандская четверка
 
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