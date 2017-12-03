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На Донетчине девочек сбили на пешеходном переходе
03.12.2017 11:27
В Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донецкой области) двое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 16.30 по ул. Уютная в районе ТРЦ "МакДак". Две девочки12 и 14 лет, переходили дорогу на пешеходном переходе в момент наезда иномарки "MazdaCX-7" под управлением 29-летнего местного жителя. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжается досудебное расследование.
Теги: Донбасс, дети, полиция, ДТП, сбили, Покровск (Красноармейск)
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