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Архив - Донецкая область

На одном из КПВВ у линии разграничения пытались дать взятку

03.12.2017 08:27
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На одном из КПВВ у линии разграничения пытались дать взятку

За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" пограничники Краматорского отряда зафиксировали один случай предложение неправомерной денежного вознаграждения.

Как передает Госпогранслужба Украины, взятку предлагала гражданка Украины - за содействие в пересечении линии разграничения.

Факт дачи взятки задокументирован. Правонарушительницу передали в Национальную полицию.



Теги: Донбасс, взятка, пункт пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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