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На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки
03.12.2017 14:37
Представители СММ ОБСЕ в Украине зафиксировали очередные нарушения во время мониторинга отвода вооружения на временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 декабря), патруль наблюдателей еще раз посетил постоянное место хранения вооружения в подконтрольных "ДНР" районах, расположенное за линиями отвода. Было отмечено, что там до сих пор отсутствуют 7 танков (Т-64).
Также в неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели автоколонну, состоящую из 13 бронетранспортеров (MT-ЛБ) и 8 зенитных установок (ЗУ-23-2) вблизи г. Ирмино (54 км к западу от Луганска).
Теги: Донбасс, ДНР, танки, бронетранспортеры, СММ ОБСЕ
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