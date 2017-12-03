Официально: где и при каких обстоятельствах силы АТО понесли потери

03.12.2017 12:57

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки один украинский военный получил ранения еще двое были травмированы.



"В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения в районе поселка Золотое. Еще двое получили боевые травмы на подступах к Опытному и Луганскому. Раненых и травмированных доставили в медицинские учреждения", – отметил Мотузяник сегодня во время традиционного брифинга.

Всего вчера зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.