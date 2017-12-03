Опубликована обновленная карта ситуации на Донбассе: стало жарко

03.12.2017 13:40

Украинский кризисный медиа-центр показал сегодня карту, отображающаую ситуацию на донбасском фронте по состоянию на начало суток 3 декабря.



"Горячих точек", по сравнению с минувшими сутками, стало больше, равно как обстрелов (если 1 декабря их было зафиксировано 26, то 2 декабря -30 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов).



Напомним, что сегодня спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, где и при каких обстоятельствах силы АТО понесли вчера потери.