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Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 декабря), наблюдатели побывали в пунктах пропуска у российской границы на неподконтрольном Донбассе. Мониторили ситуацию в районе Успеки, Вознесеновки и Новоазовска.
Находясь в пункте пропуска недалеко от с. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение около часа, наблюдатели видели, что в очереди на выезд из Украины стояли 8 пешеходов, а также 33 автомобиля (13 с украинскими номерными знаками, 9 — с российскими, 1 — с грузинскими, 1 — с латвийскими, 1 — с белорусскими и 8 с табличками "ДНР"), 2 тентованных грузовика (1 с украинскими номерными знакам и 1 с табличками "ДНР"), 5 тентованных большегрузных автомобилей (2 с украинскими номерными знаками, 2 — с российскими и 1 — с армянскими), 4 автобуса (2 с украинскими номерными знаками, 1 — с российскими и 1 с табличками "ДНР"), перевозившие примерно по 20 пассажиров каждый. Члены патруля Миссии также отметили, что в Украину въехал 21 автомобиль (5 с украинскими номерными знаками, 12 — с российскими и 4 с табличками" ДНР"), 3 фургона (1 с украинскими номерными знаками и 2 с табличками "ДНР"), 4 тентованных большегрузных автомобиля (с украинскими номерными знаками), а также 2 автобуса (с украинскими номерными знаками, на борту одного было около 40 пассажиров, а второй перевозил примерно 30 пассажиров).
Находясь на пункте пропуска вблизи г. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, как из Украины выехали 7 автомобилей (2 с украинскими номерными знаками, 5 — с российскими). Вместе с тем в Украину въехали 3 автомобиля (2 с украинскими номерными знаками, 1 — с российскими). Наблюдатели видели грузовик военного типа ("Камаз"), перевозивший около 10 человек в одежде военного типа с пгт Седово (106 км к югу от Донецка) в направлении Новоазовска.
На пункте пропуска в г. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно часа команда СММ зафиксировала, что из Украины выехали 20 автомобилей (16 с номерными знаками Украины, 3 — Российской Федерации и 1 — Литвы), 1 автобус (с российскими номерными знаками и примерно 25 пассажирами на борту), а также вышли 7 пешеходов. За этот же промежуток времени, по наблюдениям Миссии, в Украину въехали 16 автомобилей (8 с украинскими номерными знаками и 8 — с российскими), 1 автобус (с российскими номерными знаками и примерно 25 пассажирами на борту) и зашли 14 пешеходов (11 мужчин и 3 женщины от 25 до 45 лет).
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, оккупация, СММ ОБСЕ
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