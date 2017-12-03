- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию16:11
- Запрет доступа: где остановили СММ ОБСЕ на Донбассе15:51
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео15:33
- Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности15:19
- Жебрівський: "В Травневому краще налаштовані люди. З Гладосово ж треба багато працювати"15:09
- Умные камеры помогли вычислить в Мариуполе разыскиваемое авто15:00
- На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки14:37
- В ОРДО запустили мобильный "фейк"14:27
- На автовокзале в Мариуполе задержали человека с оружием14:05
Презентованную во Львове карту с "ДНР" и "ЛНР" сделал евродепутат?
Соорганизатор форума по безопасности, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид уеряет, что карту, на который изображены террористические образования "ЛНР" и "ДНР разработал евродепутат. Об этом сообщает "5 канал".
При этом Сыроидн не назвала фамилию составителя карты. Но подчеркнула, что та предназначалась исключительно для демонстрации присутствия российских войск на украинских территориях.
"Он ее сам сделал, чтобы показать присутствие российских войск. Исключительно ради этих потребностей. Я не думаю, что у кого-то возникают сомнения в этой карты, где проходит граница России", – сказала вице-спикер.
Напомним, что во Львове 30 ноября на форуме по безопасности показали англоязычную карту, на которой были изображены т.н. "Донецкая и Луганская народные республики". В связи с этим глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, присутствующий на мероприятии, подал заявление в СБУ и назвал использование карты провокацией в гибридной войне. Служба безопасности Украины уже открыла по этому поводу уголовное производство.
Теги: Донбасс, Львов, карта, скандал, ДНР, ЛНР
- Соцсети обсмеяли переворот в ДНР
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Переворот в ДНР: Пургина убрали за референдум о присоединении к РФ?
- Больной ДЦП парень спасал людей от боевиков на Донбассе и удивляет во Львове
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- Карта АТО: расположение сил в Донбассе от 11.05.2017
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию16:11
- Запрет доступа: где остановили СММ ОБСЕ на Донбассе15:51
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео15:33
- Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности15:19
- Жебрівський: "В Травневому краще налаштовані люди. З Гладосово ж треба багато працювати"15:09
- Умные камеры помогли вычислить в Мариуполе разыскиваемое авто15:00
- На оккупированном Донбассе появилась колонна бронетранспортеров и исчезли танки14:37
- В ОРДО запустили мобильный "фейк"14:27
- На автовокзале в Мариуполе задержали человека с оружием14:05
- В Киеве блокируют телеканал NewsOne16:48
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Саакашвили призвал свалить в Украине "диктатуру олигархата". И установить другую16:25
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию16:11
- Запрет доступа: где остановили СММ ОБСЕ на Донбассе15:51
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео15:33
- Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности15:19
- Жебрівський: "В Травневому краще налаштовані люди. З Гладосово ж треба багато працювати"15:09
- Умные камеры помогли вычислить в Мариуполе разыскиваемое авто15:00
- "Руховцы" Саакашвили вышли на улицы Киева14:53
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Горловку заполонили "странные военные"
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова