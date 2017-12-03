Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд

03.12.2017 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд

В честь 54-летия Авдеевского коксохизавода в прифронтовом городе состоялся аматорский кинофестиваль "МЫ".

Как сообщает avdeevka.city, концертный зал Дворца культуры техники и спорта АКХЗ, где прошло действо, поражал ультрасовременными декорациями и освещением, а киловатты звука заряжали гостей энергией и драйвом.

"Всё было по-настоящему: красная дорожка, огни софитов, вспышки фотокамер, приятная музыка, искрящееся шампанское, интервью с ведущей светских новостей, дамы в вечерних платьях и их кавалеры в строгих костюмах", - отмечает авдеевский сайт.

Были многочисленные поздравления, теплые слова, вручения наград.

И, конечно, сам фест, ведущим которого выступил гендиректор Муса Магомедов. Знакомство с участниками действа (силами креативных сотрудников АКХЗ были отсняты короткометражные ленты, которые и состязались) проходило под знаменитые музыкальные хиты разных лет.

"Невероятно трогательным, интересным, местами грустным, по-доброму смешным оказался сам показ киноработ. Талантливые коксохимики в своих лентах подняли темы дружбы, любви, жизненного выбора, семейных ценностей, - пишет avdeevka.city. - По единогласному решению жюри победителем стала картина "Контраст". В качестве приза вся творческая команда этого кинопроекта получила путевки в турне по Европе".



Теги: Донбасс, кино, Авдеевка, фестиваль, АКХЗ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх