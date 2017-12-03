Прифронтовая Авдеевка превратилась в Голливуд

03.12.2017 21:50

В честь 54-летия Авдеевского коксохизавода в прифронтовом городе состоялся аматорский кинофестиваль "МЫ".



Как сообщает avdeevka.city, концертный зал Дворца культуры техники и спорта АКХЗ, где прошло действо, поражал ультрасовременными декорациями и освещением, а киловатты звука заряжали гостей энергией и драйвом.



"Всё было по-настоящему: красная дорожка, огни софитов, вспышки фотокамер, приятная музыка, искрящееся шампанское, интервью с ведущей светских новостей, дамы в вечерних платьях и их кавалеры в строгих костюмах", - отмечает авдеевский сайт.



Были многочисленные поздравления, теплые слова, вручения наград.



И, конечно, сам фест, ведущим которого выступил гендиректор Муса Магомедов. Знакомство с участниками действа (силами креативных сотрудников АКХЗ были отсняты короткометражные ленты, которые и состязались) проходило под знаменитые музыкальные хиты разных лет.



"Невероятно трогательным, интересным, местами грустным, по-доброму смешным оказался сам показ киноработ. Талантливые коксохимики в своих лентах подняли темы дружбы, любви, жизненного выбора, семейных ценностей, - пишет avdeevka.city. - По единогласному решению жюри победителем стала картина "Контраст". В качестве приза вся творческая команда этого кинопроекта получила путевки в турне по Европе".