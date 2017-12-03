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Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь
Сегодня, 3 декабря, офицеры группы гражданско-военного сотрудничества города Светлодарск (Cimic Svitlodarsk) организовали доставку гуманитарной помощи (продуктовых наборов) гражданскому населению сел Травневое и Гладосово.
Выезд к населенным пунктам, которые в результате успешной операции сил АТО были недавно выведены из т.н. "серой зоны", был осуществлен благодаря подразделению с передовой, который предоставил необходимый транспорт.
Помощь была оказана общественной христианской организацией "Крылья Щедрости и Заботы" из Киева.
"Рискуя своей жизнью, волонтеры организации вместе с нами выехали в село Травневое, чтобы не только предоставить людям гуманитарную помощь, но и поддержать их истощенные войной души и сердца, - отмечают "симики". - Они привезли не только материальную, но и духовную поддержку!"
Во время поездки было роздано 86 продуктовых наборов, а именно: сахар, рис, комбинированная крупа, подсолнечное масло, мясные консервы, вермишель.
Подразделения, выполняющие боевые задачи на фронте, передали хлеб для жителей села.
Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне, недавно были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря удачно проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету. Он также рассказал, что в Травневом люди более лояльно настроены к Украине, а вот с Гладосово в этом смысле всё не столь хорошо.
Недавно Военного телевидение Украины отсняло очередной сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".
Теги: Донбасс, помощь, ВСУ, волонтеры, симики
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