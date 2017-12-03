Главная / Новости / Донецкая область / Утро на КПВВ у линии разграничения: свободно у "Новотроицкого", перегруз у "Марьинки"
Последние новости раздела
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв17:22
- Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством16:59
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию16:11
- Запрет доступа: где остановили СММ ОБСЕ на Донбассе15:51
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео15:33
- Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности15:19
- Жебрівський: "В Травневому краще налаштовані люди. З Гладосово ж треба багато працювати"15:09
Утро на КПВВ у линии разграничения: свободно у "Новотроицкого", перегруз у "Марьинки"
03.12.2017 09:01
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. Сегодня, 3 декабря, утром в очередях стояло более 400 авто.
Как передает Госпогранслужба Украины, воскреснымутром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 50/90;
"Марьинка" - 60/100;
"Новотроицкое" - 15/5;
"Гнутово" - 50/50.
Напомним, что за минувшие сутки через КПВВ, расположенных у линии разграничения на Донбассе, линию разграничения пересекли 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
Читайте также:
- Як вижити на КПВВ взимку
- Ситуация на донбасских КПВВ: пассажиропоток падает, больше всего народу рвется через "Зайцево"
- Дорогая цена донбасских пунктов пропуска
- Воскресное утро у донбасских КПВВ встретили более 600 авто
- Воскресное утро у донбасских пунктов пропуска: машин у Майорска и Гнутово стало больше, а Марьинка - в своём стиле
- С утра 11 мая у КПВВ стояло около тысячи авто
- На Луганщине нашли маленького беглеца18:26
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу17:57
- Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов17:48
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- "Переворот" в Луганске застал Москву врасплох?17:35
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв17:22
- Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством16:59
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию16:11
- На Луганщине нашли маленького беглеца18:26
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу17:57
- Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов17:48
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- "Переворот" в Луганске застал Москву врасплох?17:35
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв17:22
- Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством16:59
- В Киеве блокируют телеканал NewsOne16:48
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Горловку заполонили "странные военные"
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы