Утро на КПВВ у линии разграничения: свободно у "Новотроицкого", перегруз у "Марьинки"

03.12.2017 09:01

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. Сегодня, 3 декабря, утром в очередях стояло более 400 авто.



Как передает Госпогранслужба Украины, воскреснымутром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:



"Майорское" - 50/90;



"Марьинка" - 60/100;



"Новотроицкое" - 15/5;



"Гнутово" - 50/50.



Напомним, что за минувшие сутки через КПВВ, расположенных у линии разграничения на Донбассе, линию разграничения пересекли 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.