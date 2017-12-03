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Архив - Донецкая область

Утро на КПВВ у линии разграничения: свободно у "Новотроицкого", перегруз у "Марьинки"

03.12.2017 09:01
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Утро на КПВВ у линии разграничения: свободно у "Новотроицкого", перегруз у "Марьинки"

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным. Сегодня, 3 декабря, утром в очередях стояло более 400 авто.

Как передает Госпогранслужба Украины, воскреснымутром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/90;

"Марьинка" - 60/100;

"Новотроицкое" - 15/5;

"Гнутово" - 50/50.

Напомним, что за минувшие сутки через КПВВ, расположенных у линии разграничения на Донбассе, линию разграничения пересекли 29,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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