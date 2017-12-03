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В Бахмуте переселенцев лишили газа: видеорепортаж
В Бахмуте (бывший Артемовск) часть общежития по адресу Чайковского 1А, где проживает около 60 временно перемещенных лиц, отключили от газоснабжения в октябре из-за общегородских технических работ. На данный момент работы завершены, но восстанавливать подачу газа не собираются, сообщает в своем репортаже ТК "ЛОТ".
Переселенцы рассказывают, что выживают, как могут. Выручают электропечки, мультиварки. Но постоянно приходится вызывать электриков, потому что сети не приспособлены под большое напряжение.
"Как выяснилось, мы тут переселенцы, мы тут никто и зовут нас никак. Мы тут не зарегистрированные жители и с нами заключать договора горгаз отказывается. Были мы и в ЖЭКе, ЖЭК тоже на себя брать ответственность не хочет", – рассказала переселенка Вера Ярижко.
"Будем готовить тогда на улице. Нам не привыкать. Мы переселенцы с 14-го года, мы привыкли на улице готовить… Костры будем палить, будем там еду готовить", – говорит переселенец Валерий.
Начальник Артемовского управления по газоснабжению и газификации Игорь Русанов поясняет: "Не допускается размещение газовых приборов в коридорах, санузлах, в общежитиях всех типов".
Чтобы подключить потребителей к газовой сети, следует заключить соответствующий договор между управлением газоснабжения и балансодержателем – КП "Артемовская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг".
Руководитель последней, Александр Бондарев, заявил, что большинство переселенцев должны заключать договор на газоснабжение самостоятельно, потому что живут в этой части общежития с 2014 года.
"Мы попытались объяснить, что фактически люди у нас проживают ни месяц, ни два, а уже по 3 года. И в принципе, отличия нет. Это обычные жильцы, которые также платят за все остальные коммунальные услуги, как и постоянные жильцы. В принципе, мы можем газовые плиты убрать, но это будет не рационально и не разумно, имея газифицированное общежитие", – сообщил Александр Бондарев.
В управлении по газоснабжению и газификации согласились заключить временные договора с жителями общежития. И пояснили, что лишь недавно получили от Бондарева письмо, в котором он указал, кто там проживает.
Временное решение проблемы – это не решение, считает заместитель Бахмутского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Федор Федотов. И советует двум службам искать компромисс.
По результату встречи между коммунальщиками было решено установить на каждом этаже общежития приборы учета и подключить газоснабжение в ближайшее время.
Теги: Донбасс, газ, общежитие, коммунальщики, переселенцы, Бахмут, ВПЛ
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