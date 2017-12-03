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В Донецкой области нашли тело утонувшего
03.12.2017 12:06
Сообщение о том, что в одном из заливов р. Северский Донец в Лиманском районе вблизи с. Щурово найдена резиноваая лодку, владелец которого был подан в розыск, как пропавший без вести во время рыбной ловли, поступило спасателям 2 декабря в 11:20.
На поиски прибыли следственно-оперативная группа Лиманского отделения полиции, водолазы Коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы г.. Лиман и спасатели 95 профессиональной пожарной части Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.
В результате проведенной совместной поисковой операции, тело погибшего мужчины 1964 г.р. было обнаружено и доставлено на берег, сообщает сайт спасателей Донетчины.
Теги: Донбасс, спасатели, тело, утонул
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