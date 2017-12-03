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Архив - Донецкая область

В Ясиноватском районе попался хранитель патронов

03.12.2017 13:13
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В Ясиноватском районе попался хранитель патронов

Во время общения с жителями пгт Желанное (Ясиноватский район Донетчины) правоохранителям стало известно, что 37-летний местный житель хранит дома патроны.

В хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли 30 патронов к автомату. Мужчина рассказал, что нашел смертоносные заряды несколько лет назад в окрестностях Желанного. Ради любопытства забрал их и спрятал дома.

Патроны изъяты, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, полиция, Ясиноватский район, патроны
 
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