Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе два человека погибли во время пожара

03.12.2017 11:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе два человека погибли во время пожара

Возгорание произошло сегодня утром в Мариуполе в пункте приема стеклотары. На месте спасатели обнаружили тела двух мужчин, вероятно сотрудников. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Сообщение о том, что на месте тушения пожара обнаружены трупы, поступило в Центральный отдел полиции сегодня около 8:00 утра. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГСЧС.

Предварительно установлено, что пожар возник в результате курения. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

На данный момент известно, что погибшие - местные жители 1965 и 1982 рождения.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, смерть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх