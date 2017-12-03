В Маріуполі лунали трембіта та Дзідзьо

03.12.2017 19:37

В Маріупольському Палаці молоді пройшов концерт артистів з Вінницької області, який був присвячений Дню Збройних Сил України (святкується 6 грудня). Захід був організований офіцерами Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва.



У вщент заповненому залі лунали пісні, які тепло приймали вдячні слухачі. Родзинкою концерту став веселий Дзідзьо, який буквально підняв глядачів з крісел – діти танцювали на сцені, а дорослі намагалися зловити момент і сфотографуватися на телефон зі співаком.



"Голосно пролунав гучний і чистий звук справжньої Карпатської трембіти – як відомо, цей музичний інструмент виготовляють із стовбура смереки, в яку вдарила блискавка. Сам тому в неї такий чистий і гучний голос", - повідомляє мобільна прес-група ОТУ "Донецьк" (приазовський напрямок), підкреслюючи, що концерти пройдуть в містах, де розташовані військові частини, що тримають оборону на лінії фронту.



Як повідомив керівник відділу культури Вінницького гарнізонного будинку офіцерів Олександр Дзиґа, основною задачею виступів є принести радість військовим і цивільним.