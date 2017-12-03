- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв17:22
- Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством16:59
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию16:11
- Запрет доступа: где остановили СММ ОБСЕ на Донбассе15:51
- Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео15:33
- Смертельный пожар в Мариуполе: спасатели сообщили подробности15:19
- Жебрівський: "В Травневому краще налаштовані люди. З Гладосово ж треба багато працювати"15:09
В ОРДО медики не хотят лечить боевиков
По данным группы Информационное Сопротивление, медслужба 1-го Армейского корпуса пророссийской группировки "ДНР" испытывает проблемы, укомплектовывая медперсоналом "1-й военный госпиталь ДНР".
"Подготовленных кадров не хватает, в связи с чем командование оккупантов приняло решение привлечь персонал медицинских учебных заведений, - отмечает ИС. - Одновременно штаб "1-го АК ДНР" проводит расследование по провальной работе "военкоматов ДНР" по учёту военнообязанных медиков. Выяснено, что подавляющее число военнообязанных медиков не прибывает для учёта и сверки по вызову военкоматов".
По данным "Информсопротивления", такая картина наблюдается во многих "комиссариатах" крупных оккупированных городов - Донецка, Макеевки, Горловки. При этом "военкоматы" оправдываются тем, что основная масса числящихся по учётам медиков либо сменили место проживания, либо вообще выехали "с территории ДНР".
Теги: Донбасс, ДНР, медики, ОРДО
- Над медиками в ДНР нависла угроза
- Боевики "ДНР" не хотят воевать и массово обращаются к медикам за справками о состоянии здоровья
- Медики "ДНР" бьют тревогу: нищенская зарплата, нет лекарств, из "гуманитарки" достается всего 7% от необходимого объема
- Жители «ДНР» боятся, что их начнут «разбирать на органы»
- Боевики "ДНР" проводят учет медработников. Готовятся к большой войне?
- Оккупанты Донбасса начали проверять медиков "на лояльность"
- На Луганщине нашли маленького беглеца18:26
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу17:57
- Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов17:48
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- "Переворот" в Луганске застал Москву врасплох?17:35
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв17:22
- Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством16:59
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Два боеприпаса прилетели на Донецкую фильтровальную станцию16:11
- На Луганщине нашли маленького беглеца18:26
- Сводка из зоны АТО: с полуночи произошло уже 19 обстрелов18:14
- ОРЛО: погребенному под завалом шахтеру передали воду и глюкозу17:57
- Луганское направление накрыли ливни вражеских мин и снарядов17:48
- Донецкое направление: минный шквал и другие тревожные тенденции17:43
- "Переворот" в Луганске застал Москву врасплох?17:35
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв17:22
- Патрули СММ ОБСЕ посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством16:59
- В Киеве блокируют телеканал NewsOne16:48
- Сегодня в Травневое и Гладосово привезли помощь16:39
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Горловку заполонили "странные военные"
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы