В ОРДО запустили мобильный "фейк"

03.12.2017 14:27

Пропагандисты ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) запустили очередную дезинформацию ("фейк") о том, что украинская сторона якобы планирует оставить часть Донбасса у линии разграничения без мобильной связи.



Ссылаясь на некий "документ", якобы полученный "разведкой ВС ДНР", пропагандисты псевдореспублики заявили, что "киевские власти собираются отключить сотовые вышки всех операторов сотовой связи в зоне 50 км от линии соприкосновения на своей территории".



Мол, "из-за страха утечки информации, СБУ хочет ограничить возможность жителей звонить".



Подобные фейковые новости – одна из основных составляющих гибридной войны, уверяют эксперты.