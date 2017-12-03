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В ОРДО запустили мобильный "фейк"
03.12.2017 14:27
Пропагандисты ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) запустили очередную дезинформацию ("фейк") о том, что украинская сторона якобы планирует оставить часть Донбасса у линии разграничения без мобильной связи.
Ссылаясь на некий "документ", якобы полученный "разведкой ВС ДНР", пропагандисты псевдореспублики заявили, что "киевские власти собираются отключить сотовые вышки всех операторов сотовой связи в зоне 50 км от линии соприкосновения на своей территории".
Мол, "из-за страха утечки информации, СБУ хочет ограничить возможность жителей звонить".
Подобные фейковые новости – одна из основных составляющих гибридной войны, уверяют эксперты.
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, фейк, ОРДО
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