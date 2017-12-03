В прифронтовой Николаевке нашли арсенал

03.12.2017 10:40

Сотрудники Волновахского отдела полиции Донетчины совместно с военнослужащими НГУ и работниками СБУ, получив оперативную информацию о возможном местонахождении боеприпасов в прифронтовой Николаевке, изъяли в одном из заброшенных домов арсенал боеприпасов.



РПГ- 22 и более тысячи патронов различных калибров находились на полу комнаты в картонное коробке.



На месте также работали взрывотехники, которые позаботились о том, чтобы взрывоопасные предметы не создавали угрозу для местных жителей.



Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас устанавливают, кому принадлежит этот арсенал.