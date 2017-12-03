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Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео

03.12.2017 15:33
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Во время боя в районе Песок был ранен командир: опубликовано видео

Военное телевидение Украины опубликовало сегодня, 3 декабря, репортаж из прифронтового поселка Пески, который практически полностью уничтожен в результате боевых действий.

Украинские воины, позиции которых расположены в районе Песок, рассказывают, что противник не прекращает обстрелы. Работают вражеские танки, минометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперы.

Недавно, пользуясь туманом и дождем, вражеская ДРГ попыталась отбить одну из позиций сил АТО. Их увидели в тепловизор, атаку отбили. Но во время того боестолкновения был ранен командир украинских воинов, который корректировал огонь

"Сантиметром левее – и было бы намного хуже", - рассказывает один из воинов.

Раненого командира экстренно эвакуировали. Сейчас он проходит лечение в больнице им. Мечникова в Днепре.



Теги: Донбасс, бой, АТО, Пески, противник
 
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