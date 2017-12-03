Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ

03.12.2017 11:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Воскресные очереди: соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ

ОО "Донбасс SOS" собрал информацию пользователей соцсетей о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом(орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовка
7-50 в сторону Донецка на Майорске автомобильная очередь больше километра.
Пеших на 2 автобуса

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-00 На Марьинке в сторону Донецка около 70 машин+30
9-30 На каргиле в сторону курахово около 50 авто
11-00 Каргил в сторону Донецка около 50 машин
На нулевом украинском было пусто, перед основным 52 машины 20 минут назад.
Это в сторону Курахово
11-10 Очередь из Донецка на Каргиле визуально заканчивается на середине спуска с моста
В Донецк на Каргиле движение есть. За 35 минут продвинулся где-то на 30 машин, включая льготу

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
10-40 Новотроицк в сторону Донецка :основная машин 60 и льготка машин 25стоит, движения почти нет.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх