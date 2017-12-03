Запрет доступа: где остановили СММ ОБСЕ на Донбассе

03.12.2017 15:51

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 декабря), боевики "ДНР" мешали работать наблюдателям вблизи границы с РФ.



Так, двое вооруженных мужчин остановили патруль СММ на блокпосте, расположенном к северо-западу от подконтрольного "ДНР" пгт Седово (вблизи границы с Российской Федерацией) и, ссылаясь на полученные приказы, запретили наблюдателям проезд.



Вооруженный мужчина, ссылаясь на полученные приказы, не пропустил патруль СММ в комплекс, расположенный возле подконтрольного "ДНР" с. Самойлово (89 км к югу от Донецка и ориентировочно в 1–2 км от границы с Российской Федерацией).



Миссия проинформировала об этих инцидентах СЦКК.