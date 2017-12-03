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- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли19:08
Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, как в одного из вояк "ДНР" "обслужили" в донецкой больнице.
Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора несколько подкорректированы):
"Оккупированный Донецьк. Пришлось проведывать свежепрооперированного товарища в больничке…
Сижу в коридоре, ожидаю. Наблюдаю.
Бежит по коридору доктор-хырург. А за ним … в форме и автоматом через правое плечо - мелкий заморы… И автомат дулом чуть по полу не чиркает. Бежит за доктором и шо-то шепчет доктору в тело, сбоку. А доктор такой шустрый оказался. А "ополченец" тоже не отстаёт. Сзади доктора в чём-то убеждает. Аргументами давит. А доктор шаг не сбавляет. И этот за ним, не отстаёт.
Медицина-то в молодой дырявой рыспублике типа бесплатная. Так шо боец видать скидку от бесплатной суммы выпрашивает. Но доктор видно не согласен, совсем. Ну, и дураку же понятно, шо в эту сумму входит не токо самдоктор, но и вся его бригада, и завотделением, и главврач, и мынистр здравоохранения из самогО мынистерства здравоохранения дЫрки.
Доктор аж улыбнулся, когда добежал до своей кабинетной двери. Быстро в неё - шмыг. А ушлёпок последний шаг не прошёл, а пролетел за доктором. А доктор дверь, раз, и закрыл. А камуфляж, дёрг за ручку. Обба-на! А доктор-то успел замочек-то защёлкнуть.
"Ополченец" морду свою обветренную скривил. Потоптался. Понял, шо скидка ему не положена… Ну и пошёл в конец коридора. А тут я сижу. Вся его презираю. Тут он ко мне приблизился. Ох, как меня крутануло. Говорю ему: "А чего ты с автоматом тут ходишь? Мне лично страшно. Я - женщина, я боюсь".
А рядом стояли два молодых мужчины лет до сорока. Один из них говорит чмошнику: "Ты чего? Нельзя с оружием в общественных местах ходить. Ты шо, не знаешь? Или командиру части сообщить?"
Шибздик с автоматом слова не сказал, заметался. Сначала на лестницу хотел выйти, потом увидел, шо лифт открытый и там лифтёрша стоит. Токо туда шаг сделал, но она руку выставила и сказала: "Иди пешком".
Он повернул на лестницу и пошёл по ступенькам быстро.
Вот, так мы и живём в оккупации. Среди таких мразей и ежедневных залпов. И медицина бесплатная, охохокакая. Врагу не пожелаешь такого.
А может наоборот, пожелаем врагам своим пусть получат они возвратку за свои деяния!
Ждём Победу!
Любим Україну!"
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, медицина, больница
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