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Архив - Донецкая область

Жебрівський мріє відкрити в Краматорську найкращий військовий ліцей в Україні

03.12.2017 21:12
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Жебрівський мріє відкрити в Краматорську найкращий військовий ліцей в Україні

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі Армія FM розповів, що що у Крамторську планується відкриття військового ліцею.

"У Донецьку колись був військовий ліцей. Сьогодні на Донеччині, яку контролює Українська влада, військового ліцею немає. Через це ми перепрофілювали один заклад, - повідомив очільник Донецької області. - Там був інтернат. Зараз є неймовірний ескізний проект в неймовірному українському барокко 18-го сторіччя. Я дуже хочу його втілити до першого вересня".

За словами Жебрівського, проектно-кошторисну документацію зробили доволі дорого, але якісно.

"Я дуже хочу щоб на перше вересня приїхав Верховний Головнокомандувач і відкрив цей ліцей, де буде і взвод розвідки, і взвод десантно-штурмових військ, і взвод морської піхоти. Ми плануємо, що щонайменше 240 дітей будуть навчатися у цьому військовому ліцеї. Це має бути найкращий ліцей в Україні", - підкреслив голова ОДА.



Теги: Донбасс, Краматорск, Жебривский, военный лицей
 
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