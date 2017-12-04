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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики изрешетили автомобиль мирного жителя

04.12.2017 15:00
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На Донбассе боевики изрешетили автомобиль мирного жителя

Вечером 3 декабря боевики террористической "ДНР" в Майорске обстреляли автомобиль мирного жителя.

Об этом сообщил глава ВЦА Донецкой области Павел Жебривский, передает Апостроф.

"Вчера вечером в Майорске рашисты обстреляли гражданское авто. Как сообщает мне председатель ВЦА Зайцев Владимир Веселкина, пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в машину, когда водитель - местный житель - ставил ее в гараж", - заявил он.

Отмечается, что мужчина не пострадал, хотя на фото видно, что пуля пробила стекло машины.

Жебривский также обвинил боевиков в том, что для них "слова "перемирие" и "безопасность гражданских" - пустой звук".

 

Источник: https://from-ua.com 

 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики
 
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