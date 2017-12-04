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ООН выделит помощь для 2, 3млн.жителей Донбасса

04.12.2017 18:55
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ООН выделит помощь для 2, 3млн.жителей Донбасса

В 2018 году Организация Объединенных Наций планирует выделить $187 млн для оказания помощи пострадавшим в результате гибридной войны в Донбассе. Об этом сегодня сообщил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

"Население восточной Украины продолжает страдать от последствий продолжающегося конфликта. И хотя новости Украины уже не в центре внимания, люди и в дальнейшем нуждаются в нашей помощи, поэтому сегодня я призываю международное сообщество продемонстрировать свою солидарность", - отметил Уокер.

По его словам, эта помощь предназначена для 2,3 миллиона мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.

"Из 4,4 миллиона пострадавших от конфликта людей около 3,4 миллиона находятся в сложной гуманитарной ситуации и нуждаются в помощи и защите. 32 международных и 16 национальных агентств намерены оказать помощь для 2,3 миллиона человек среди пострадавших, относящихся к наиболее уязвимым слоям. Особое внимание будет уделяться пожилым людям, женщинам и детям", - добавил Уокер.

Он отметил, что Украина занимает третье место в мире размещению мин, первое - по количеству людей, погибших от взрывов.

План гуманитарного реагирования на 2017 год предусматривал помощь ООН для пострадавших в Донбассе на сумму $204 миллиона долларов США.

Источник: http://www.citynews.net.ua 



Теги: Донбасс, война, помощь, ООН, АТО
 
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