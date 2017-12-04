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Проблема века решена: украинец изобрел съедобный полиэтилен
Харьковчанин Сергей Тымчук решил вопрос с утилизацией упаковочных материалов, создав съедобную пленку для продуктов.
Экологически чистый полиэтилен позволяет продлить срок хранения пищи и абсолютно не вредит окружающей среде.
Ученый 15 лет посвятил разработке. Материалом для нее стал кукурузный крахмал на основе собственного сорта кукурузы.
С помощью такой пленки можно, например, увеличить срок годности хлеба с нескольких дней до месяца.
«Если на хлеб одеть нашу пленку, то он остается свежим до 4 недель. Его даже можно есть, не снимая пленку», – говорит изобретатель.
Если полиэтилен Тимчука бросить в кипяток, то он «растает» за 15-20 минут и станет основой для приготовления супа. Но даже когда вы выбросите пленку, то за несколько недель от нее не останется и следа.
Говорить о массовом производстве такой пленки рано – предпринимателям дешевле делать обычный полиэтилен, который веками не разлагается.
Однако Сергей Попов убежден, что за его изобретением – будущее.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, изобретение, украинец
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