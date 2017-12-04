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У переселенцев с Донбасса отбирают государственную помощь
Поводом стала покупка полуразвалившегося дома
От многодетной семьи переселенцев с Донбасса потребовали вернуть 22 000 гривен полученной государственной помощи. Супруги с шестью приемными детьми за бесценок приобрели полуразвалившийся дом в Полтавской области. Когда соцслужбы об этом узнали, то заявили: деньги семья получала незаконно.
Напомним, в начале октября в центре Киева переселенцев выселяли с полицией и болгаркой.
Многие переселенцы из Донбасса потеряли бизнес и жилье в 2014 году, но на новом месте они начали жизнь сначала – и преуспели.
Как сообщалось, благодаря решению Кабинета министров переселенцам в Украине стало проще зарегистрироваться и оформить документы. В частности, правительство отменило внесение данных о регистрации места пребывания в справку о становлении на учет внутренне перемещенных лиц. Таким образом, правительство привело данные правила в соответствии с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, помощь, переселенцы
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- Масштабный обмен пленными: в «ЛНР» сделали резонансное заявление07:36
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