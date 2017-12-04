У переселенцев с Донбасса отбирают государственную помощь

04.12.2017 13:45

Поводом стала покупка полуразвалившегося дома

От многодетной семьи переселенцев с Донбасса потребовали вернуть 22 000 гривен полученной государственной помощи. Супруги с шестью приемными детьми за бесценок приобрели полуразвалившийся дом в Полтавской области. Когда соцслужбы об этом узнали, то заявили: деньги семья получала незаконно.

Напомним, в начале октября в центре Киева переселенцев выселяли с полицией и болгаркой.

Многие переселенцы из Донбасса потеряли бизнес и жилье в 2014 году, но на новом месте они начали жизнь сначала – и преуспели.

Как сообщалось, благодаря решению Кабинета министров переселенцам в Украине стало проще зарегистрироваться и оформить документы. В частности, правительство отменило внесение данных о регистрации места пребывания в справку о становлении на учет внутренне перемещенных лиц. Таким образом, правительство привело данные правила в соответствии с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".

Источник: https://www.segodnya.ua



