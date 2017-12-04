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В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных
Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Украины, среди представителей подконтрольных России террористов увеличился показатель совершенных преступлений, передает replyua.net. В том числе, отмечается, что в субботу, второго декабря, в одной из частей «2 АК» террористической организации «ЛНР» были арестованы четверо военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.
Также известно, что наемники, которых задержали, фигурирую в расследовании сразу семнадцати правонарушений, которые совершили российские наемники на территории Донбасса, временно неподконтрольной украинской власти.
Ранее стало известно о том, что пророссийские террористы составили фальшивое письмо от «населения» Гладосово к первому заместителю главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу. В тексте обращения они «пожаловались» на действия украинских военных. В то же время, по информации украинских наблюдателей, пообщавшихся с жителями Гладосово, подписанты письма в указанном населенном пункте никогда не проживали. Более того, отметили наблюдатели, даже без проведения экспертизы графологов видно, что все подписи сделала одна рука.
Теги: Донбасс, россияне, военные, ДНР, ЛНР
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