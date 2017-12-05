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Архив - Донецкая область

Боевики устроили новые провокации на Донбассе

05.12.2017 07:31
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Боевики устроили новые провокации на Донбассе

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе были ранены трое украинских военнослужащих в результате обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает apostrophe.ua.

Отмечается, что самым неспокойным местом на Донбассе остается Светлодарская дуга. В частности, в районе поселка Луганское Донецкой области незаконные вооруженные формирования фактически в течение всех прошлых уток применяли минометы и пехотное вооружение. В частности, в данном районе произошло боевое столкновение, которое длилось более пяти часов.

Также боевики обстреляли из 152-мм артиллерии позиции украинских войск в районе села Врубовка Луганской области.



Теги: Донбасс, провокация, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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