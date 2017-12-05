"Иногда кажется, что они бы и Кадырову как "президенту" обрадовались", - Елена Степова о том, кто может возглавить новую "Новороссию"

05.12.2017 13:10

Елена Степова, блогер из Луганской области, считает, что скандальный Олег Царев может вернуться в Донецк и возглавить "Новороссию". Блогер Елена Степова поделилась мнением, что Царев может стать главой новой "Новороссии", передает "Диалог.UA".

Кроме того, "премьер-министром" террористической группировки может стать Николай Азаров. Степова отмечает, что большей части население абсолютно безразличны подобные кадровые пертурбации, однако есть и такие, что говорят, мол, при Азорове не стреляли и доллар был по 8 гривен. По ее утверждению, большинство населения, находящегося на неподконтрольных Киеву территориях, совершенно не смутила информация о том, то в 2014-м Луганск обстреливался батальоном "Заря" во главе с Игорем Плотницким.

Таким образом боевики стремились разжечь ненависть населения к Украине. Блогер считает, что в ОРДЛО произошло некоторое формирование общества. Его часть готова поддерживать РФ и любых руководителей "Л/ДНР", только бы делать это вопреки Украине. По ее словам, на оккупированных территориях очень высок уровень ненависти к Украине. "Иногда кажется, что они бы и Кадырову как президенту обрадовались", - признается Степова.